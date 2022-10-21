СМИ: Белый дом может начать проверять сделки Маска из-за его заявлений об Украине

Белый дом может начать проверки в сфере нацбезопасности по сделкам американского миллиардера Илона Маска на фоне его заявлений об Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

СМИ: Илон Маск находится под следствием властей из-за сделки с Twitter

«Чиновники администрации (президента США Джо) Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink», - отмечает агентство.

По данным СМИ, американские чиновники испытывают «дискомфорт» из-за заявлений Маска о финансировании систем Starlink на Украине «все более дружественной» позиции предпринимателя по отношению к России.

Ранее Маск заявил, что Крым принадлежит России, Украина должна оставаться внеблоковым государством, а в Донбассе и в освобожденных регионах следует провести повторный референдум под наблюдением ООН, напоминает РИА ФАН. Позже миллиардер выступил с заявлением о невозможности SpaceX финансировать обслуживание системы Starlink на Украине и предложил Пентагону взять расходы на себя, отмечает Ura.ru. Однако затем Маск отозвал адресованный американскому ведомству запрос о финансировании.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесУкраинаБелый ДомИлон Маск
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