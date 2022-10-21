СМИ: Белый дом может начать проверять сделки Маска из-за его заявлений об Украине
Белый дом может начать проверки в сфере нацбезопасности по сделкам американского миллиардера Илона Маска на фоне его заявлений об Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Чиновники администрации (президента США Джо) Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink», - отмечает агентство.
По данным СМИ, американские чиновники испытывают «дискомфорт» из-за заявлений Маска о финансировании систем Starlink на Украине «все более дружественной» позиции предпринимателя по отношению к России.
Ранее Маск заявил, что Крым принадлежит России, Украина должна оставаться внеблоковым государством, а в Донбассе и в освобожденных регионах следует провести повторный референдум под наблюдением ООН, напоминает РИА ФАН. Позже миллиардер выступил с заявлением о невозможности SpaceX финансировать обслуживание системы Starlink на Украине и предложил Пентагону взять расходы на себя, отмечает Ura.ru. Однако затем Маск отозвал адресованный американскому ведомству запрос о финансировании.
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