СМИ: Белый дом может начать проверять сделки Маска из-за его заявлений об Украине

«Чиновники администрации (президента США Джо) Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink», - отмечает агентство.

По данным СМИ, американские чиновники испытывают «дискомфорт» из-за заявлений Маска о финансировании систем Starlink на Украине «все более дружественной» позиции предпринимателя по отношению к России.

Ранее Маск заявил, что Крым принадлежит России, Украина должна оставаться внеблоковым государством, а в Донбассе и в освобожденных регионах следует провести повторный референдум под наблюдением ООН, напоминает РИА ФАН. Позже миллиардер выступил с заявлением о невозможности SpaceX финансировать обслуживание системы Starlink на Украине и предложил Пентагону взять расходы на себя, отмечает Ura.ru. Однако затем Маск отозвал адресованный американскому ведомству запрос о финансировании.

