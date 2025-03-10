Маск сообщил, что не планирует посещать Румынию

Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE), бизнесмен Илон Маск опроверг сообщения о своей будущей поездке в Румынию. Об этом он написал в соцсети Х.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Маск якобы собирается приехать в Румынию в начале апреля.

По словам бизнесмена, для него разумнее «отдать приоритет безопасности, учитывая эти сумасшедшие времена».

«Я остаюсь в Америке, пока президент [США Дональд Трамп] не попросит, чтобы я отправился в заграничную поездку», – подчеркнул Маск.

Ранее предприниматель назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского «маленьким человечком», отвечая на его угрозу заменить спутниковые системы Starlink, напоминает 360.ru.

