Ранее глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил о возможности Киева наносить удары по Крыму, применяя американское оружие. Как сообщали СМИ, Вашингтон начинает признавать, что украинским властям могут потребоваться дополнительные силы для атаки на полуостров, чтобы усилить позиции на переговорах. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предпримет попытку захвата Крыма, если Запад предоставит украинским военным тяжелое вооружение, напоминает РИА ФАН.

Константинов не удивился намерениям США и Украины, указав, что «пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону», пишет «Свободная пресса».

«Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», — отметил глава крымского парламента в беседе с РИА Новости.

По словам Константинова, жители республики сделали свой выбор и навсегда порвали с украинским государством.

