Маск призвал Зеленского отказаться от власти и покинуть Украину
4 марта 202511:16
Президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть страну, отказавшись от власти, считает глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х.
«Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», - отметил миллиардер.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру необходимо «продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку», которую оказывает Киеву Вашингтон, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru