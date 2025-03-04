Маск призвал Зеленского отказаться от власти и покинуть Украину

«Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», - отметил миллиардер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру необходимо «продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку», которую оказывает Киеву Вашингтон, пишет Ura.ru.

