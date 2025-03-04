Маск призвал Зеленского отказаться от власти и покинуть Украину

Президент Украины Владимир Зеленский должен покинуть страну, отказавшись от власти, считает глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск. Об этом он написал в соцсети Х.

СМИ: Окружение Трампа считает, что Зеленскому следует покинуть Украину

«Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», - отметил миллиардер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру необходимо «продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку», которую оказывает Киеву Вашингтон, пишет Ura.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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