Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал имени Вашингтона

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш, проходящий между территориями Великобритании и Франции. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.

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Бизнесмен призвал назвать пролив в честь первого президента США. В посте миллиардер опубликовал спутниковый снимок Ла-Манша и написал: «Канал имени Джорджа Вашингтона».

Ранее новый президент США Дональд Трамп заявил, что Мексиканский залив переименуют в Американский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Илон МаскСШАВашингтонВеликобританияФранция

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