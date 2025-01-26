Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал имени Вашингтона
26 января 202512:23
Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш, проходящий между территориями Великобритании и Франции. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.
Бизнесмен призвал назвать пролив в честь первого президента США. В посте миллиардер опубликовал спутниковый снимок Ла-Манша и написал: «Канал имени Джорджа Вашингтона».
Ранее новый президент США Дональд Трамп заявил, что Мексиканский залив переименуют в Американский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru