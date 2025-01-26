Маск предложил переименовать Ла-Манш в канал имени Вашингтона

Средства ПВО РФ уничтожили минувшей ночью 15 дронов ВСУ над тремя регионами страны В Белоруссии началось голосование на выборах президента В Краснодаре задержали организатора трех пожаров в ресторанах города Кошмары о работе могут быть связаны с интенсивной нагрузкой работника