Маск пожертвовал около $75 млн в поддержку Трампа
Американский бизнесмен Илон Маск пожертвовал почти $75 млн комитету America PAC для поддержки предвыборной кампании экс-президента США, кандидата на пост главы государства Дональда Трампа. Соответствующий отчет опубликовала американская Федеральная избирательная комиссия (FEC).
Согласно данным отчета, с июля по сентябрь миллиардер пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $74,95 млн.
Издание Hill пишет, что обнародованные данные — первый опубликованный документ America PAC. Как ожидается, еще один отчет по периоду 1-16 октября будет представлен 24 октября.
Ранее Илон Маск поддержал Дональда Трампа и выступил на предвыборном митинге политика в Батлере, штат Пенсильвания, напоминает Ura.ru.
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