Маск пожертвовал около $75 млн в поддержку Трампа

Согласно данным отчета, с июля по сентябрь миллиардер пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $74,95 млн.

Издание Hill пишет, что обнародованные данные — первый опубликованный документ America PAC. Как ожидается, еще один отчет по периоду 1-16 октября будет представлен 24 октября.

Ранее Илон Маск поддержал Дональда Трампа и выступил на предвыборном митинге политика в Батлере, штат Пенсильвания, напоминает Ura.ru.

