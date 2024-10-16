Маск пожертвовал около $75 млн в поддержку Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск пожертвовал почти $75 млн комитету America PAC для поддержки предвыборной кампании экс-президента США, кандидата на пост главы государства Дональда Трампа. Соответствующий отчет опубликовала американская Федеральная избирательная комиссия (FEC).

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Согласно данным отчета, с июля по сентябрь миллиардер пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $74,95 млн.

Издание Hill пишет, что обнародованные данные — первый опубликованный документ America PAC. Как ожидается, еще один отчет по периоду 1-16 октября будет представлен 24 октября.

Ранее Илон Маск поддержал Дональда Трампа и выступил на предвыборном митинге политика в Батлере, штат Пенсильвания, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампИлон Маск

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