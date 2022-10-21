Маск получил от Медведева приглашение на День Победы в Москву
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медвевед пригласил американского миллиардера Илона Маска на День Победы в Москву.
Переписка состоялась в Twitter (заблокирован в России). Накануне Медведев иронично прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. В частности, он поздравил салат латук с тем, что он продержался дольше Трасс и не завял. В «ветку» пришел Илон Маск, отметив, что это «весьма хороший троллинг», а затем он спросил «как дела в Бахмуте?».
Медведев в ответ о ситуации на Артемовском направлении пригласил Маска на День Победы в Москву.
«Увидимся в Москве на День Победы», - написал Медведев.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке 20 октября, она заняла этот пост 6 сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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