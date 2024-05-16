Маск: Политика США ведет к сплочению Ирана, Китая и КНДР вокруг РФ

В сообщении, которое прокомментировал Илон Маск, говорится, что «КНР собирается оказать еще большую помощь РФ», поэтому «людям на Западе должно быть ясно, что они имеют дело с альянсом КНР – Россия – Иран – КНДР».

Ранее РФ и Китай сделали совместное заявление, где отмечалось, что обе страны будут углублять взаимодействие в военной области, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, передает «Радиоточка НСН».

