Маск: Политика США ведет к сплочению Ирана, Китая и КНДР вокруг РФ

Политика Соединенных Штатов ведет к сплочению Ирана, Китая и КНДР вокруг России. Такое мнение выразил американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х.

«Америка принуждает их к альянсу», - написал он в комментарии к сообщению, посвященному визиту российского лидера Владимира Путина в Китай.

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В сообщении, которое прокомментировал Илон Маск, говорится, что «КНР собирается оказать еще большую помощь РФ», поэтому «людям на Западе должно быть ясно, что они имеют дело с альянсом КНР – Россия – Иран – КНДР».

Ранее РФ и Китай сделали совместное заявление, где отмечалось, что обе страны будут углублять взаимодействие в военной области, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РоссияКитайИлон Маск

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