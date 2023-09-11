Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Киеву в активизации Starlink у Крыма

«Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней», - сказал миллиардер.

Ранее он заявил, что не отключал спутниковую связь Starlink у побережья Крыма в 2022 году, но и не включал – она просто не работала. Маск подтвердил, что «органы власти» просили его активировать Starlink на всем пути до Севастополя.

На этом фоне член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявлял, что спутниковая связь Starlink не поможет ВСУ атаковать Крым и Черноморский флот, так как у Украины нет оружия, которое способно обойти оборону российских кораблей, передает «Радиоточка НСН».

