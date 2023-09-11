Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Киеву в активизации Starlink у Крыма
Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отверг обвинения в государственной измене за отказ Украине в активации Starlink на пути к Крыму.
В соцсети X (ранее Twitter) он заявил, что будет «бороться за Америку». По словам Маска, если кто и предатель, «так это те, кто меня так называет».
«Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней», - сказал миллиардер.
Ранее он заявил, что не отключал спутниковую связь Starlink у побережья Крыма в 2022 году, но и не включал – она просто не работала. Маск подтвердил, что «органы власти» просили его активировать Starlink на всем пути до Севастополя.
На этом фоне член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявлял, что спутниковая связь Starlink не поможет ВСУ атаковать Крым и Черноморский флот, так как у Украины нет оружия, которое способно обойти оборону российских кораблей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru