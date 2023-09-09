Маск: Конфликт на Украине показал недостаточность военного производства в США

Предприниматель прокомментировал запись в социальной сети оборонной компании Anduril Industries, призвавшей преобразовать военный потенциал Штатов и их союзников, создав новую группу военно-промышленных предприятий для «перезагрузки арсенала демократии».

Маск подчеркнул, что создать какие-либо новые прототипы легко, однако налаживание их производства – сложная задача. По словам бизнесмена, любой вооруженный конфликт сводится к числу «боевых единиц, умноженному на соотношение потерь».

«Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, как мы наблюдаем на Украине», — написал Маск в соцсети X (ранее Twitter).

