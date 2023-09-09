Маск: Конфликт на Украине показал недостаточность военного производства в США
Украинский конфликт продемонстрировал главную военную уязвимость США — медленные темпы производства вооружений. Об этом заявил миллиардер Илон Маск.
Предприниматель прокомментировал запись в социальной сети оборонной компании Anduril Industries, призвавшей преобразовать военный потенциал Штатов и их союзников, создав новую группу военно-промышленных предприятий для «перезагрузки арсенала демократии».
Маск подчеркнул, что создать какие-либо новые прототипы легко, однако налаживание их производства – сложная задача. По словам бизнесмена, любой вооруженный конфликт сводится к числу «боевых единиц, умноженному на соотношение потерь».
«Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, как мы наблюдаем на Украине», — написал Маск в соцсети X (ранее Twitter).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Даниил Медведев вышел в финал US Open
- Симоньян призвала предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ
- Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели
- Маск: Конфликт на Украине показал недостаточность военного производства в США
- Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении
- В МИД заявили о дедолларизации расчетов между Россией и Китаем
- Немецкий эксперт Рихтер назвал тревожным знаком жалобы Зеленского на уклонистов
- Власти Марокко сообщили о 296 погибших из-за землетрясения
- Forbes: Датские военные взяли в музеях танки Leopard для обучения ВСУ
- Небензя заявил о схожести провокации в Константиновке с Бучей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru