Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США

«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», — написал бизнесмен.

Ранее стало известно, что губернатор Флориды Рон Десантис ранее объявил об отказе от участия в выборах президента США. Таким образом, единственным конкурентом Дональда Трампа в праймериз Республиканской партии осталась Никки Хейли.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил что «ладил» с президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

