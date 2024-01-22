Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за нынешнего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах президента.

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«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», — написал бизнесмен.

Ранее стало известно, что губернатор Флориды Рон Десантис ранее объявил об отказе от участия в выборах президента США. Таким образом, единственным конкурентом Дональда Трампа в праймериз Республиканской партии осталась Никки Хейли.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил что «ладил» с президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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