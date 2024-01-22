Маск отказался голосовать за Байдена на выборах президента США
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не будет голосовать за нынешнего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах президента.
«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», — написал бизнесмен.
Ранее стало известно, что губернатор Флориды Рон Десантис ранее объявил об отказе от участия в выборах президента США. Таким образом, единственным конкурентом Дональда Трампа в праймериз Республиканской партии осталась Никки Хейли.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил что «ладил» с президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru