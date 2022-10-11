На Илона Маска подали в суд за манипулирование рынком акций

«Мошеннические действия» Маска существенно понизили стоимость акций Twitter, падение составляло около 7-8 процентов. Инвестор убежден, что таким образом миллиардер хотел создать «рычаг», при помощи которого он мог либо выйти из сделки, либо пересмотреть рыночную цену сделки на 25 процентов, то есть снизить ее на 11 миллиардов долларов.

Маск заключил с компанией Twitter соглашение о ее приобретении 25 апреля текущего года. Стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов. Сделка должна была закрыться до конца года, однако 9 июля предприниматель от нее отказался. 4 октября стало известно, что миллиардер снова захотел приобрести социальную сеть. Он предложил соцсети возобновить сделку по продаже по первоначальной стоимости в 54,2 доллара за акцию.

Ранее компания Twitter уже подавала в суд на американского миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

