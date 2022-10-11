На Илона Маска подали в суд за манипулирование рынком акций
Инвестор Twitter подал в суд на Илона Маска за манипулирование ценами акций. Об этом сообщает Bloomberg.
Истец Джузеппе Пампена заявил, что согласием возобновить сделку по приобретению Twitter в начале октября, основатель SpaceX и генеральный директор Tesla «по сути, признал, что все это время блефовал», когда говорил о прекращении сделки.
Обвинения предпринимателя в адрес Twitter обрушили акции компании, что нанесло ущерб инвесторам и одновременно улучшило позицию Маска во время переговоров.
«Мошеннические действия» Маска существенно понизили стоимость акций Twitter, падение составляло около 7-8 процентов. Инвестор убежден, что таким образом миллиардер хотел создать «рычаг», при помощи которого он мог либо выйти из сделки, либо пересмотреть рыночную цену сделки на 25 процентов, то есть снизить ее на 11 миллиардов долларов.
Маск заключил с компанией Twitter соглашение о ее приобретении 25 апреля текущего года. Стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов. Сделка должна была закрыться до конца года, однако 9 июля предприниматель от нее отказался. 4 октября стало известно, что миллиардер снова захотел приобрести социальную сеть. Он предложил соцсети возобновить сделку по продаже по первоначальной стоимости в 54,2 доллара за акцию.
Ранее компания Twitter уже подавала в суд на американского миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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