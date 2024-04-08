Маск опроверг сообщения о распространении Россией фейков в соцсети X
В социальной сети X не наблюдается высокой активности России по размещению фейковой информации, заявил американский бизнесмен и владелец площадки Илон Мак.
По его словам, в настоящее время Россия практически не проявляет активность в соцсети. Об этом предприниматель рассказал в интервью бизнесмену Николаю Тангену, опубликованному в соцсети X.
«Мы наблюдаем множество усилий оказать влияние на что-то, но они исходят, кажется, от Запада, а не от России», - обратил внимание Маск.
Ранее предприниматель назвал безумной цензурой ситуацию вокруг интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. До этого некоторые соцсети ограничили распространение записи беседы на своих площадках, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru