Администрация Байдена выделит Украине заключительные 3,4 млрд долларов помощи

Действующие власти США взяли на себя обязательство выделить Украине бюджетную помощь на сумму 3,4 млрд долларов. Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.

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По её словам, помощь будет выделена в координации с Агентством США по международному развитию и Госдепартаментом.

Она указала, что это заключительное выделение средств согласно положений «двухпартийного закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины от 2024 года».

«Наша бюджетная поддержка по-прежнему обусловлена реформами, направленными на укрепление правоохранительных органов, повышение прозрачности и эффективности госучреждений, а также на усиление антикоррупционных правил и процедур», - заключила Йеллен.

Ранее Соединённые Штаты Америки выделили Украине новый пакет военной помощи почти на 2,5 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: treasury.gov
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