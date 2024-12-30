Администрация Байдена выделит Украине заключительные 3,4 млрд долларов помощи

По её словам, помощь будет выделена в координации с Агентством США по международному развитию и Госдепартаментом.

Она указала, что это заключительное выделение средств согласно положений «двухпартийного закона о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины от 2024 года».

«Наша бюджетная поддержка по-прежнему обусловлена реформами, направленными на укрепление правоохранительных органов, повышение прозрачности и эффективности госучреждений, а также на усиление антикоррупционных правил и процедур», - заключила Йеллен.

Ранее Соединённые Штаты Америки выделили Украине новый пакет военной помощи почти на 2,5 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

