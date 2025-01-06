Маск: Без победы Трампа на выборах цивилизация была бы потеряна

Бизнесмен Илон Маск оценил роль переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом предприниматель написал в социальной сети X.

«Если бы на этих выборах не победил... Трамп, цивилизация была бы потеряна», — подчеркнул Маск.

Выборы президента Соединенных Штатов состоялись 5 ноября 2024 года, победу в голосовании одержал Дональд Трамп. Инаугурация избранного главы государства запланирована на 20 января.

Ранее известный как шаман американец Джейк Анджели заявил, что президентство Трампа станет поворотным моментом в истории.

