Золотов: Быстрое продвижение «Вагнера» по стране объяснимо концентрацией сил у Москвы

Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по стране во время субботнего мятежа концентрацией сил у Москвы.

Путин: Люди, армия, народ не были с мятежниками

По словам главы ведомства, он постоянно находился на связи с президентов России Владимиром Путиным во время вооруженного мятежа. Золотов заявил, что любые возможные провокации в столице на фоне мятежа были бы тут же подавлены.

«Мы знали, что победим, Москву мятежники не взяли бы», - подчеркнул военный.

Золотов допустил, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы. По его мнению, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает «Радиоточка НСН».

Вдобавок глава Росгвардии сообщил, что в распоряжении ведомства появятся тяжелые вооружения и танки. Этот вопрос уже обсуждался с российским лидером, сказал Золотов.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"Владимир ПутинРосгвардия

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