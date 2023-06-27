Золотов: Быстрое продвижение «Вагнера» по стране объяснимо концентрацией сил у Москвы

По словам главы ведомства, он постоянно находился на связи с президентов России Владимиром Путиным во время вооруженного мятежа. Золотов заявил, что любые возможные провокации в столице на фоне мятежа были бы тут же подавлены.

«Мы знали, что победим, Москву мятежники не взяли бы», - подчеркнул военный.

Золотов допустил, что при попытке мятежа работали западные спецслужбы. По его мнению, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передает «Радиоточка НСН».

Вдобавок глава Росгвардии сообщил, что в распоряжении ведомства появятся тяжелые вооружения и танки. Этот вопрос уже обсуждался с российским лидером, сказал Золотов.

