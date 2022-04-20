Марков: Gmail заблокировал рабочую почту Госдумы РФ

Депутат Государственной думы РФ V созыва Сергей Марков заявил, что почтовая служба Google заблокировала рабочую почту нижней палаты парламента. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

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Марков отметил, что после блокировки рабочей почты Госдума не имеет доступ к восстановлению данных.

Он также предупредил своих подписчиков, чтобы те были осторожны и сохраняли личную информацию на других ресурсах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаGoogle
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