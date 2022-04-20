Марков: Gmail заблокировал рабочую почту Госдумы РФ
20 апреля 202222:29
Депутат Государственной думы РФ V созыва Сергей Марков заявил, что почтовая служба Google заблокировала рабочую почту нижней палаты парламента. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.
Марков отметил, что после блокировки рабочей почты Госдума не имеет доступ к восстановлению данных.
Он также предупредил своих подписчиков, чтобы те были осторожны и сохраняли личную информацию на других ресурсах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- Марков: Gmail заблокировал рабочую почту Госдумы РФ
- МИД Турции: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным
- Боррель: ЕС сократит закупки энергоресурсов у России
- Зеленский заявил о готовности к обмену пленных россиян на гражданских в Мариуполе
- США призвали к безопасному выходу мирного населения из Мариуполя
- США расширили санкционный список по РФ
- Reuters: США начали обучение украинских военных по управлению американским оружием
- Захарова: Москва передала Киеву проект урегулирования отношений
- Экономист спрогнозировал снижение цен на продукты в РФ
- Цена на сахар упала впервые с марта 2021 года
20 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru