Apple удалил TikTok из российского App Store
19 апреля 202223:40
Российские пользователи смартфонов Apple больше не смогут скачать приложение TikTok из официального магазина. Об этом следует из данных сервиса App Store.
Отмечается, что на данный момент пользователи Android еще могут скачать TikTok в магазине Google Play.
Ранее, в начале марта, cервис для создания и просмотра коротких видео TikTok приостановил в России возможность ведения прямых трансляций в связи с новым российским законом о фейковых новостях.
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19 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru