Apple удалил TikTok из российского App Store

Российские пользователи смартфонов Apple больше не смогут скачать приложение TikTok из официального магазина. Об этом следует из данных сервиса App Store.

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Отмечается, что на данный момент пользователи Android еще могут скачать TikTok в магазине Google Play.

Ранее, в начале марта, cервис для создания и просмотра коротких видео TikTok приостановил в России возможность ведения прямых трансляций в связи с новым российским законом о фейковых новостях.

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Фото: TikTok
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