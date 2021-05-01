Мария Захарова заявила, что Россия не использует санкции как угрозу

Так дипломат ответила на слова спикера Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, которому ранее в пятницу был запрещен въезд на российскую территорию. Сассоли заявил, что "санкции или угрозы" России не заставят замолчать Европарламент умолкнуть. Захарова заявила: "А мы разве угрожали?". Она подчеркнула, что Россию "тоже" не заставят замолчать санкции.

МИД РФ сообщил, что посещение России будет запрещено восьми представителям официальных структур Евросоюза. Данное решение стало зеркальной мерой на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничения в отношении шести россиян.

