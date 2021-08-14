Мария Захарова прокомментировала ситуацию с визой британской журналистки

Ответной мерой назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова решение российской стороны не продлять рабочую визу журналистке BBC Саре Рейнсфорд.

Журналистке BBC отказались продлевать российскую визу

По словам Захаровой, «российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная, ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет».

«Дадут визу российскому корреспонденту — дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик», — написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Ранее в посольстве Великобритании в Москве призвали Россию пересмотреть решение о непродлении рабочей визы журналистке BBC Саре Рейнсфорд.

Напомним, журналистке BBC Саре Рейнсфорд не продлили рабочую визу в Россию ищ=з-за дискриминации российских представителей СМИ.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыВеликобританияМария Захарова
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