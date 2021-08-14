Мария Захарова прокомментировала ситуацию с визой британской журналистки
Ответной мерой назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова решение российской стороны не продлять рабочую визу журналистке BBC Саре Рейнсфорд.
По словам Захаровой, «российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная, ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет».
«Дадут визу российскому корреспонденту — дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик», — написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.
Ранее в посольстве Великобритании в Москве призвали Россию пересмотреть решение о непродлении рабочей визы журналистке BBC Саре Рейнсфорд.
Напомним, журналистке BBC Саре Рейнсфорд не продлили рабочую визу в Россию ищ=з-за дискриминации российских представителей СМИ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 144 / сут.
Умерли
170 тыс.+819 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+19 550 / сут.
- В Польше генерал обеспокоился за страну из-за ультиматума США
- Возле побережья Гаити зафиксировали сильное землетрясение
- Жилье в пострадавших от стихии регионах отстроят к 1 августа 2022 года
- На московской свалке нашли новорожденную девочку
- Аксенов обратился к Путину с просьбой упростить порядок выплат пострадавшим от подтоплений в Крыму
- В России опровергли сведения о принадлежности МЧС разбившегося в Турции самолета
- Глава МЧС заявил, что задымление ограничивает работу авиации около Якутска
- Климкин: Меркель поставит Зеленского перед выбором из-за «Северного потока-2»
- Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
- Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru