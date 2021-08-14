Мария Захарова прокомментировала ситуацию с визой британской журналистки

По словам Захаровой, «российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная, ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет».

«Дадут визу российскому корреспонденту — дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик», — написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Ранее в посольстве Великобритании в Москве призвали Россию пересмотреть решение о непродлении рабочей визы журналистке BBC Саре Рейнсфорд.

Напомним, журналистке BBC Саре Рейнсфорд не продлили рабочую визу в Россию ищ=з-за дискриминации российских представителей СМИ.

