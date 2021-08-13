Журналистке BBC отказались продлевать российскую визу

Журналистке BBC Саре Рейнсфорд не продлили рабочую визу в Россию. В связи с этим ей придется покинуть страну до 31 августа, передает Bloomberg.

Как говорится в статье этого издания, такое решение может быть вызвано тем, что российские власти считают, что российских журналистов дискриминируют в Великобритании.

Пока ни Рейнсфорд, ни офис BBC в Москве не давали комментариев по этому поводу.

