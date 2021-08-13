Журналистке BBC отказались продлевать российскую визу
13 августа 202114:37
Журналистке BBC Саре Рейнсфорд не продлили рабочую визу в Россию. В связи с этим ей придется покинуть страну до 31 августа, передает Bloomberg.
Как говорится в статье этого издания, такое решение может быть вызвано тем, что российские власти считают, что российских журналистов дискриминируют в Великобритании.
Пока ни Рейнсфорд, ни офис BBC в Москве не давали комментариев по этому поводу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 277 / сут.
Умерли
169 тыс.+815 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+19 368 / сут.
- МИД объяснил BBC причину непродления визы их журналистке
- МЧС через суд приостановило деятельность восьми образовательных учреждений
- Второй участок федеральной трассы в Краснодарском крае перекрыт из-за непогоды
- Талибы захватили провинцию в 50 км от Кабула
- Дело о взрыве автобуса в Воронеже передали в центральный аппарат СК
- Рекордно узкий дом выставили на продажу в США
- В Анапе введен режим ЧС
- Акции крупных торговых сетей подешевели на фоне проверок ФАС
- В компании КТК назвали причины аварийного разлива нефти под Новороссийском
- Эрдоган объявил три турецких провинции зоной стихийного бедствия
13 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru