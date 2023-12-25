Мантуров заявил о промышленном шпионаже недружественных стран против России

По словам министра, подобные инциденты были «во все времена» и сохранятся «и завтра», пишет Ura.ru.

«Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание — в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК», — подчеркнул Мантуров.

Как отметил вице-премьер, недружественные страны ведут «активную живую охоту» за технологиями, данными и параметрами вооружения, ценными специалистами, пишет RT.

