Мантуров заявил о промышленном шпионаже недружественных стран против России

Недружественные государства ведут промышленный шпионаж против России, охотясь за отечественными разработками и ценными кадрами. Об этом заявил вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Мантуров заявил, что ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов

По словам министра, подобные инциденты были «во все времена» и сохранятся «и завтра», пишет Ura.ru.

«Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание — в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК», — подчеркнул Мантуров.

Как отметил вице-премьер, недружественные страны ведут «активную живую охоту» за технологиями, данными и параметрами вооружения, ценными специалистами, пишет RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ШпионажРоссияМинпромторгДенис Мантуров

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