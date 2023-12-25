Мантуров заявил о промышленном шпионаже недружественных стран против России
Недружественные государства ведут промышленный шпионаж против России, охотясь за отечественными разработками и ценными кадрами. Об этом заявил вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
По словам министра, подобные инциденты были «во все времена» и сохранятся «и завтра», пишет Ura.ru.
«Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание — в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК», — подчеркнул Мантуров.
Как отметил вице-премьер, недружественные страны ведут «активную живую охоту» за технологиями, данными и параметрами вооружения, ценными специалистами, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru