Мантуров заявил, что ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов

Оборонно-промышленным предприятиям России требуется более 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей по выпуску востребованных образцов вооружения и военной техники. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что отечественной «оборонке» объективно не хватает кадров. По словам Мантурова, речь в первую очередь идет о рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия Вооруженных сил России зависят от пополнения вооружения. В ходе селекторного совещания он указал, что предприятиям ОПК была поставлена задача быстро нарастить темпы производства, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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