Мантуров заявил, что ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов

Он отметил, что отечественной «оборонке» объективно не хватает кадров. По словам Мантурова, речь в первую очередь идет о рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия Вооруженных сил России зависят от пополнения вооружения. В ходе селекторного совещания он указал, что предприятиям ОПК была поставлена задача быстро нарастить темпы производства, сообщает «Радиоточка НСН».

