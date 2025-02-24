Мантуров заявил, что Россия потребует от иностранных брендов работы в новых регионах

«Они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», – заявил он. Вице-премьер также прокомментировал возможное возвращение авиапроизводителя из США компании Boeing. В этом случае будут создаваться такие условия, чтобы российские авиаперевозчики в первую очередь приобретали лайнеры российского производства.

Ранее Мантуров заявил, что разговоры о возвращении на российский рынок западных брендов возможны только после того, как будут отменены антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

