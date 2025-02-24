Мантуров заявил, что Россия потребует от иностранных брендов работы в новых регионах

Если иностранные компании вернутся на российский рынок они будут должны присутствовать и в новых регионах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера России Дениса Мантурова.

Захарова заверила, что отечественные бренды не променяют «на французские тапки»

«Они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», – заявил он. Вице-премьер также прокомментировал возможное возвращение авиапроизводителя из США компании Boeing. В этом случае будут создаваться такие условия, чтобы российские авиаперевозчики в первую очередь приобретали лайнеры российского производства.

Ранее Мантуров заявил, что разговоры о возвращении на российский рынок западных брендов возможны только после того, как будут отменены антироссийские санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:БизнесДенис Мантуров

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