Мантуров вошел в наблюдательный совет ВЭБ.РФ
По распоряжению премьера Правительства РФ Михаила Мишустина глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров войдет в состав наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Он заменит Юрия Борисова, сообщается в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.
«Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Борисова Ю.И... Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д.В.», - отмечается в документе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+19 974 / сут.
Умерли
383 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 743 / сут.
- В администрации Херсона опровергли информацию о гибели Виталия Гура
- В Херсоне стало известно о смерти замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура
- Китай направил на учения к Тайваню 20 самолетов
- В Калмыкии сотрудники колонии подверглись нападению
- Москвичам сообщили об ухудшении погоды
- Эрдоган заявил о договоренностях России и Турции о переходе к торговле в рублях
- Турецкий расклад. Эрдоган стремится привести к переговорам Путина и Зеленского
- СМИ: На замглавы администрации в Новой Каховке совершено покушение, он ранен
- Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции
- Российские военные летчики уничтожили более 400 националистов в Херсонской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru