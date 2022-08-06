Мантуров вошел в наблюдательный совет ВЭБ.РФ

По распоряжению премьера Правительства РФ Михаила Мишустина глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров войдет в состав наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Он заменит Юрия Борисова, сообщается в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Борисова Ю.И... Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантурова Д.В.», - отмечается в документе.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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