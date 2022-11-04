Совещание проходило по видеосвязи, вместо лиц Мантурова и Решетникова президент видел на своем экране черные квадраты. Министры сидели в темноте из-за отключения электричества в их офисах в «Москва-Сити», где вечером 3 ноября сработала пожарная сигнализация, после чего произошло аварийное отключение электроэнергии.

Путин выразил надежду, что ремонтные работы, которые ведутся в комплексе, не помешают министрам сделать доклад.

