Мантуров и Решетников остались без электричества на совещании с Путиным
Министр экономического развития России Максим Решетников и вице-президент, министр промышленности и торговли Денис Мантуров остались без электричества во время совещания членов кабмина с главой государства Владимиром Путиным, сообщает «РЕН ТВ».
Совещание проходило по видеосвязи, вместо лиц Мантурова и Решетникова президент видел на своем экране черные квадраты. Министры сидели в темноте из-за отключения электричества в их офисах в «Москва-Сити», где вечером 3 ноября сработала пожарная сигнализация, после чего произошло аварийное отключение электроэнергии.
Путин выразил надежду, что ремонтные работы, которые ведутся в комплексе, не помешают министрам сделать доклад.
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