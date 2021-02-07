Манежную и Театральную площади Москвы оцепила полиция
В Москве сотрудники правоохранительных органов оцепили часть Театральной площади с прилегающими улицами, а также Манежную площадь. Там установили металлические заграждения и организовали оцепление, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что движение пешеходов при этом открыто.
Напомним, в штабе оппозиционного политика Алексея Навального заявили о прекращении проведения протестных акций до весны.
Накануне стало известно, что полиция в Санкт-Петербурге потребовала закрыть станции метрополитена «Невский проспект» и «Грибоедовская», начиная с 13:00. Через некоторое время открыли вестибюль «Грибоедовской», а спустя два часа – «Невского проспекта». Повышенные меры безопасности предприняты властями Петербурга несмотря на отсутствие заявлений сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении акций в его поддержку.
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