Манежную и Театральную площади Москвы оцепила полиция

Отмечается, что движение пешеходов при этом открыто.

Напомним, в штабе оппозиционного политика Алексея Навального заявили о прекращении проведения протестных акций до весны.

Накануне стало известно, что полиция в Санкт-Петербурге потребовала закрыть станции метрополитена «Невский проспект» и «Грибоедовская», начиная с 13:00. Через некоторое время открыли вестибюль «Грибоедовской», а спустя два часа – «Невского проспекта». Повышенные меры безопасности предприняты властями Петербурга несмотря на отсутствие заявлений сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении акций в его поддержку.

