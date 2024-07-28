Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС

Малайзия направила России письмо заявкой на присоединение к БРИКС, сообщили в канцелярии премьер-министра страны Анвара Ибрагима.

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Малайзия также выразила готовность стать стратегическим партнером БРИКС. По словам Ибрагима, присоединение к организации было основной темой его разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В начале июля Азербайджан выразил желание стать полноправным участником БРИКС.

Как сообщала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
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