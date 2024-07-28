Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС
Малайзия направила России письмо заявкой на присоединение к БРИКС, сообщили в канцелярии премьер-министра страны Анвара Ибрагима.
Малайзия также выразила готовность стать стратегическим партнером БРИКС. По словам Ибрагима, присоединение к организации было основной темой его разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В начале июля Азербайджан выразил желание стать полноправным участником БРИКС.
Как сообщала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru