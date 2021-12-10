Во Франции опубликована декларация о доходах Макрона с 2017 года
Французский президент Эмманюэль Макрон, находясь в должности главы государства, заработал чуть более 1 млн евро. Такая сумма указана в опубликованной декларации, передает ТАСС.
Отмечается, что в 2017 году (год вступления в должность президента) Макрон заработал €115 тыс, в последующие три года его ежегодный доход составлял около €750 тыс. В 2021 году его заработок на данный момент составляет €174 тысяч.
Согласно декларации, Макрон не владеет собственной недвижимостью и не имеет автомобиля. Однако, у его супруги Брижит Макрон есть дом. Также у французского лидера есть кредит суммой €127 тыс.
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