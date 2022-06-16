Макрон заявил о новых поставках военной помощи Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна планирует поставить Украине новую партию военной помощи. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что будут поставлены шесть самоходных 155-мм гаубиц «Цезарь». Ранее Франция предоставила Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ).
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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