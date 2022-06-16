Макрон заявил о новых поставках военной помощи Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна планирует поставить Украине новую партию военной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон выступил за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Отмечается, что будут поставлены шесть самоходных 155-мм гаубиц «Цезарь». Ранее Франция предоставила Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ).

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры