Макрон заявил о необходимости увеличения давления на Турцию

Политик отметил, что речь об увеличении давления на Турцию идет в переговорах как с европейскими партнерами, так и с Россией и Ираном. Макрон также подчеркнул, что осуждает турецкую операцию в Сирии и призывает Анкару изменить свою позицию. Эти положения, в частности, были отражены в совместном заявлении Франции и Германии по итогам встречи лидеров стран.

Военная операция Турции на севере Сирии началась 9 октября. Ее целью Турция называет борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности для сирийских беженцев.

