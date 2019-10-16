Макрон заявил о необходимости увеличения давления на Турцию
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости увеличения международного давления на Турцию для прекращения военной операции в Сирии. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Тулузе.
Политик отметил, что речь об увеличении давления на Турцию идет в переговорах как с европейскими партнерами, так и с Россией и Ираном. Макрон также подчеркнул, что осуждает турецкую операцию в Сирии и призывает Анкару изменить свою позицию. Эти положения, в частности, были отражены в совместном заявлении Франции и Германии по итогам встречи лидеров стран.
Военная операция Турции на севере Сирии началась 9 октября. Ее целью Турция называет борьбу с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности для сирийских беженцев.
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