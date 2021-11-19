Макрон заявил о необходимости гумпомощи мигрантам на границах ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости оказания гуманитарной помощи, оказавшимся у границ ЕС мигрантам. Об этом сообщает РИА Новости.
Французский лидер также призвал поддерживать контакты со странами происхождения мигрантов и авиакомпаниями. Кроме того, Макрон указал на необходимость давления на белорусского президента Александра Лукашенко для разрешения миграционного кризиса.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров сошлись во мнении, что проблема беженцев должна быть вынесена на уровень Белоруссии и стран Евросоюза. Обе стороны должны были назначить уполномоченные лица, которые займутся разрешением ситуации с беженцами.
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