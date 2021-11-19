Макрон заявил о необходимости гумпомощи мигрантам на границах ЕС

Французский лидер также призвал поддерживать контакты со странами происхождения мигрантов и авиакомпаниями. Кроме того, Макрон указал на необходимость давления на белорусского президента Александра Лукашенко для разрешения миграционного кризиса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров сошлись во мнении, что проблема беженцев должна быть вынесена на уровень Белоруссии и стран Евросоюза. Обе стороны должны были назначить уполномоченные лица, которые займутся разрешением ситуации с беженцами.







