Макрон заявил о необходимости гумпомощи мигрантам на границах ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости оказания гуманитарной помощи, оказавшимся у границ ЕС мигрантам. Об этом сообщает РИА Новости.

Вылетевший из Минска самолет с мигрантами приземлился в Багдаде

Французский лидер также призвал поддерживать контакты со странами происхождения мигрантов и авиакомпаниями. Кроме того, Макрон указал на необходимость давления на белорусского президента Александра Лукашенко для разрешения миграционного кризиса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров сошлись во мнении, что проблема беженцев должна быть вынесена на уровень Белоруссии и стран Евросоюза. Обе стороны должны были назначить уполномоченные лица, которые займутся разрешением ситуации с беженцами.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:МигрантыМакрон
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