Вылетевший из Минска самолет с мигрантами приземлился в Багдаде
Самолет Iraqi Airways с вылетевшими из Минска иракскими гражданами сел в аэропорту Багдада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Управления гражданской авиации Ирака Джихада Казема.
По словам Казема, на борту было 430 человек, из них около 390 покинули самолет в Эрбиле. Оставшиеся люди долетели до столицы Ирака.
Всего на границе Польши и Белоруссии остаются около двух тысяч человек, они организовали стихийный лагерь и предпринимали неудачные попытки штурмовать границу.
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