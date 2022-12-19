Макрон заявил о «недружественном поведении» кораблей и самолетов России
Российские самолеты и корабли проявляют «недружественное поведение» в отношении военных стран НАТО. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Обращаясь к военным на борту авианосца «Шарль де Голль» он поблагодарил их за профессионализм, который они проявили во время взаимодействий с воздушными и морскими судами России. При этом французский президент не привел конкретных примеров подобных ситуаций.
Ранее в российском оборонном ведомстве не раз сообщали, что корабли и самолеты России действуют в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Макрон заявил о «недружественном поведении» кораблей и самолетов России
- Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине
- Бойцы «Каскада» сообщили о взятии в плен группы украинских военных
- Reuters: страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
- В Госдуму внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня заявки о выходе
- Генсек ООН заявил об отсутствии перспектив для переговоров России и Украины
- Канадские власти начали процесс ареста и конфискации активов Абрамовича
- В Венгрии заявили, что девять стран ЕС высказались против лимита цен на газ
- Лукашенко выразил надежду на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности
- В Совфеде назвали «информационным мусором» обвинения в подготовке нападения на Молдавию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru