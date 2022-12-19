Макрон заявил о «недружественном поведении» кораблей и самолетов России

Российские самолеты и корабли проявляют «недружественное поведение» в отношении военных стран НАТО. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французы возмутились оскорблениями Макрона в адрес России

Обращаясь к военным на борту авианосца «Шарль де Голль» он поблагодарил их за профессионализм, который они проявили во время взаимодействий с воздушными и морскими судами России. При этом французский президент не привел конкретных примеров подобных ситуаций.

Ранее в российском оборонном ведомстве не раз сообщали, что корабли и самолеты России действуют в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры