Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республиканская армия должна иметь потенциал для проведения масштабной операции, как в рамках НАТО, так и вне военного блока.

«При необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию», - сообщил Макрон в Twitter.

Он также заявил, что мир сталкивается с большим количеством угроз, в том числе идет конфликт на Украине.

Ранее сенатор Совета Алексей Пушков заявил, что Макрон своим решением передать киевскому режиму БМП AMX-10 RC становится прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений и таким образом втягивает НАТО в конфронтацию с Россией.

