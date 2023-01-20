Макрон хочет иметь армию, готовую к масштабным операциям
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республиканская армия должна иметь потенциал для проведения масштабной операции, как в рамках НАТО, так и вне военного блока.
«При необходимости обеспечить командные возможности, которые позволят нам вместе провести крупномасштабную операцию», - сообщил Макрон в Twitter.
Он также заявил, что мир сталкивается с большим количеством угроз, в том числе идет конфликт на Украине.
Ранее сенатор Совета Алексей Пушков заявил, что Макрон своим решением передать киевскому режиму БМП AMX-10 RC становится прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений и таким образом втягивает НАТО в конфронтацию с Россией.
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