Макрон: Выводы по делу Навального будут сделаны после объяснений РФ

Макрон также подчеркнул, что Франция считает инцидент с Навальным попыткой убийства. По его словам, Россия должна дать объяснения в этой ситуации, после чего ЕС сделает выводы.

Кроме того, французский лидер отметил важность получения результатов анализов Навального на уровне ОЗХО. Экспертиза проводится в настоящее время.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в клинику Charite. После проверки анализов Нвального в Германии заявили, что оппозиционер был отравлен химическим оружием типа "Новичок".

