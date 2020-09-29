Макрон: Выводы по делу Навального будут сделаны после объяснений РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выводы по делу с Алексеем Навальным будут сделаны после объяснений РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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Макрон также подчеркнул, что Франция считает инцидент с Навальным попыткой убийства. По его словам, Россия должна дать объяснения в этой ситуации, после чего ЕС сделает выводы.

Кроме того, французский лидер отметил важность получения результатов анализов Навального на уровне ОЗХО. Экспертиза проводится в настоящее время.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в клинику Charite. После проверки анализов Нвального в Германии заявили, что оппозиционер был отравлен химическим оружием типа "Новичок".

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Алексей НавальныйМакронФранция
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