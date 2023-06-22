МИД РФ: Москва не хочет видеть Макрона на саммите БРИКС

Лидеры государств, проводящих враждебную политику в отношении России, не должны получить приглашены на саммит БРИКС, который должен пройти в августе в Южно-Африканской Республике, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Такую позицию Москвы озвучил на встрече с журналистами выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента лидера Франции, который ранее выразил желание приехать на встречу глав государств БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР). По словам Рябкова, принимающая сторона определяет, кого пригласить, однако только после согласования со всеми участниками объединения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет данных о целях, с которыми Эммануэль Макрон хочет посетить саммит БРИКС. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам самого французского лидера, он попросился на саммит, чтобы «просто посмотреть".

