Макрон заявил, что Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия. Такое заявление лидер Франции сделал по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.

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Макрон также отметил, что «декларации - это хорошо, но доказательства лучше». Между тем, в США заявили, что считают, что преодолели кризис в отношениях с Францией.

Разлад между странами случился после объявления о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS между Австралией, США и Великобританией 15 сентября. В результате чего договор между Канберрой и Парижем на поставку субмарин суммой $66 млрд был сорван.




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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФранцияМакрон
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