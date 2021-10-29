Макрон заявил, что Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия

Макрон также отметил, что «декларации - это хорошо, но доказательства лучше». Между тем, в США заявили, что считают, что преодолели кризис в отношениях с Францией.

Разлад между странами случился после объявления о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS между Австралией, США и Великобританией 15 сентября. В результате чего договор между Канберрой и Парижем на поставку субмарин суммой $66 млрд был сорван.









