Лавров приветствовал слова Байдена о том, что «пора завязывать»

В Москве приветствуют обещания лидеров США и Франции не вмешиваться в будущем в дела других стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Как отметил министр, Джо Байден и Эммануэль Макрон «с разрывом в одни-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, с вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца».

«Мы приветствуем такие заявления», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом он напомнил, что Россия давно призывала к тому, чтобы «извлекать уроки из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались», отмечает РИА Новости.

Ранее Байден заявил в обращении к нации, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем. По его словам, операция по эвакуации из Афганистана прошла «чрезвычайно успешно».

