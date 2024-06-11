Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Figaro заявил, что не намерен покидать свой пост, независимо от результата внеочередных парламентских выборов.
Отвечая на вопрос о том, что партия «Национальное объединение», которая опередила президентскую коалицию на выборах в Европарламент, может потребовать его отставки, он указал, что данная политорганизация «не пишет конституцию».
«Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно», - заключил французский лидер.
Ранее Директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что не считает реализуемой возможность отставки Макрона, сообщает RT.
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