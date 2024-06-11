Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку

Отвечая на вопрос о том, что партия «Национальное объединение», которая опередила президентскую коалицию на выборах в Европарламент, может потребовать его отставки, он указал, что данная политорганизация «не пишет конституцию».

«Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно», - заключил французский лидер.

Ранее Директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что не считает реализуемой возможность отставки Макрона, сообщает RT.

