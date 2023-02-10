Макрон заявил, что может исключить Путина из рядов ордена Почетного легиона

Путин первый и единственный россиянин, удостоенный высшего звания ордена Почетного легиона. В 2006 году он получил это звание от президента Франции Жака Ширака.

Президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому коллеге Владимиру Путину чаще всего по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом ранее заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр.

