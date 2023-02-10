Макрон заявил, что может исключить Путина из рядов ордена Почетного легиона
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может лишить российского лидера Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона, передает AFP.
Макрон назвал этот вопрос символическим, но важным, а также отметил, что на данный момент такого решения нет, необходим подходящий момент.
Путин первый и единственный россиянин, удостоенный высшего звания ордена Почетного легиона. В 2006 году он получил это звание от президента Франции Жака Ширака.
Президент Франции Эммануэль Макрон звонит российскому коллеге Владимиру Путину чаще всего по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом ранее заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр.
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