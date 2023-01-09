Макрон рассказал о «парадоксе» Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о «парадоксе» президента России Владимира Путина. Об этом пишет The Telegraph.

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«Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Вот в чем парадокс», — отметил французский президент.

Британское издание отмечает, что с начала спецоперации РФ на Украине Макрон призывал поддерживать диалог с Путиным. При этом лидер Франции критически высказывался о России на фоне боевых действий.

Ранее Макрон заявил, что Париж будет поддерживать Киев «вплоть до победы», напоминает RT.

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Фото: Соцсети Emmanuel Macron
ТЕГИ:РоссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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