Макрон рассказал о «парадоксе» Путина

«Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Вот в чем парадокс», — отметил французский президент.

Британское издание отмечает, что с начала спецоперации РФ на Украине Макрон призывал поддерживать диалог с Путиным. При этом лидер Франции критически высказывался о России на фоне боевых действий.

Ранее Макрон заявил, что Париж будет поддерживать Киев «вплоть до победы», напоминает RT.

