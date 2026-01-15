Макрон заявил, что Европе нужен аналог «Орешника»

Европа необходимо создать аналог российского ракетного комплекса «Орешник». Как пишет RT, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ЕС назвали удар «Орешником» сигналом для Европы и США

Выступая перед французскими военнослужащими, он указал, что это должно быть оружие, «способное изменить ситуацию в краткосрочной перспективе».

«Франция находится в зоне досягаемости «Орешника», - добавил французский лидер.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас об отсутствии средств против «Орешника», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

