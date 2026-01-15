Макрон заявил, что Европе нужен аналог «Орешника»
15 января 202617:33
Европа необходимо создать аналог российского ракетного комплекса «Орешник». Как пишет RT, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Выступая перед французскими военнослужащими, он указал, что это должно быть оружие, «способное изменить ситуацию в краткосрочной перспективе».
«Франция находится в зоне досягаемости «Орешника», - добавил французский лидер.
Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас об отсутствии средств против «Орешника», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
