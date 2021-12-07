Макрон выступил за снижение напряженности между Западом и Москвой

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что переговоры лидеров США и России Байдена и Путина позволят снизить напряженность между Западом и Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон отметил, что стратегия Европы состоит в том, чтобы начать работу в русле снижения накала.

В частности, французский президент выступил за возврат РФ в форматы координации с западными странами, напомнив о существовании «нормандского формата» по ситуации в Украине. По мнению Макрона, подобный формат должен быть по отношениям РФ с НАТО.

Встреча Путина и Байдена состоялась во вторник в формате видеосвязи. Переговоры длились два часа.




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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СШАМакрон
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