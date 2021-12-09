Макрон выступил против дипломатического бойкота ОИ в Пекине
Французский президент Эмманюэль Макрон выступил против дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.
Макрон отметил, что данная инициатива США и других присоединившихся стран является малоэффективной. По его мнению, бойкот - это, прежде всего, отсутствие спортсменов на Олимпиаде, как это было в Москве в 1980 году.
Президент также призвал не политизировать олимпийское движение.
Ранее о бойкоте зимней Олимпиады объявили США, Британия, Австралия и Канад. Политики этих стран не будут посещать Игры в Китае, при этом их спортсмены могут принять в них участие. Причиной называется нарушение прав человека в КНР, которое, по мнению западных политиков, присутствует в стране.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 21 февраля 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- Макрон выступил против дипломатического бойкота ОИ в Пекине
- Самое дорогое лекарство в мире «Золгенсма» зарегистрировали в России
- Байден торжественно открыл «Саммит за демократию»
- Президент Франции заявил о планах по реформе Шенгенской зоны
- Кубанского судью поймали на взятке в миллион рублей
- Ведущий советник Минобороны задержан в Москве по подозрению во взятке
- Минобороны: Пилот ВКС РФ посадил самолет с отказавшим двигателем
- Минздрав Австрии назвал размер штрафа за отказ от вакцинации
- Путин попросил учесть опасения вмешательства в семью в законе о бытовом насилии
- Очевидица рассказала о драке у метро «Комсомольская» в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru