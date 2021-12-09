Макрон выступил против дипломатического бойкота ОИ в Пекине

Макрон отметил, что данная инициатива США и других присоединившихся стран является малоэффективной. По его мнению, бойкот - это, прежде всего, отсутствие спортсменов на Олимпиаде, как это было в Москве в 1980 году.

Президент также призвал не политизировать олимпийское движение.

Ранее о бойкоте зимней Олимпиады объявили США, Британия, Австралия и Канад. Политики этих стран не будут посещать Игры в Китае, при этом их спортсмены могут принять в них участие. Причиной называется нарушение прав человека в КНР, которое, по мнению западных политиков, присутствует в стране.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 21 февраля 2022 года.





