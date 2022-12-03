Макрон встретился с Илоном Маском
Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом глава государства написал в Twitter.
«Сегодня днем я встретился с Илоном Маском, и у нас была ясная и честная дискуссия... В соответствии с нашими амбициями по декарбонизации и реиндустриализации Франции и Европы, с Илоном Маском мы обменялись мнениями о будущих зеленых промышленных проектах, таких как производство электромобилей и аккумуляторов», — сообщил Макрон.
Политик также сообщил о продолжении сотрудничества с компанией Twitter для улучшения защиты детей в Интернете.
Ранее Макрон встретился с президентом США Джо Байденом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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