Макрон встретился с Илоном Маском

«Сегодня днем я встретился с Илоном Маском, и у нас была ясная и честная дискуссия... В соответствии с нашими амбициями по декарбонизации и реиндустриализации Франции и Европы, с Илоном Маском мы обменялись мнениями о будущих зеленых промышленных проектах, таких как производство электромобилей и аккумуляторов», — сообщил Макрон.

Политик также сообщил о продолжении сотрудничества с компанией Twitter для улучшения защиты детей в Интернете.

Ранее Макрон встретился с президентом США Джо Байденом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

