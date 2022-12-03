Макрон встретился с Илоном Маском

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом глава государства написал в Twitter.

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«Сегодня днем я встретился с Илоном Маском, и у нас была ясная и честная дискуссия... В соответствии с нашими амбициями по декарбонизации и реиндустриализации Франции и Европы, с Илоном Маском мы обменялись мнениями о будущих зеленых промышленных проектах, таких как производство электромобилей и аккумуляторов», — сообщил Макрон.

Политик также сообщил о продолжении сотрудничества с компанией Twitter для улучшения защиты детей в Интернете.

Ранее Макрон встретился с президентом США Джо Байденом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Илон МаскЭммануэль Макрон
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