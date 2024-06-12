Макрон: Возможная победа Ле Пен на выборах станет проблемой для Франции и ЕС
Возможная победа крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на выборах во французский парламент станет проблемой как для Франции, так и для Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
По его словам, необходимо предупредить электорат, что в случае прихода к власти крайне правых, возвращение к проводимой в настоящее время политике «будет невозможно».
«Политика «Национального объединения» в отношении Украины отличается от той, которой следуем мы... Они всегда двусмысленно относились к России, и я думаю, что это проблема для Европы и для Франции», - указал президент Франции.
Ранее Макрон заявил, что не намерен покидать пост президента, независимо от результата внеочередных парламентских выборов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белоруссии заявили о готовности применить ядерное оружие
- Макрон: Возможная победа Ле Пен на выборах станет проблемой для Франции и ЕС
- СМИ: Федор Смолов может вернуться в ФК «Краснодар»
- Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах
- Криштиану Роналду установил рекорд по количеству сыгранных матчей
- Российские войска нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
- ВМФ РФ получит несколько атомных подлодок в 2024 году
- Индия примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии
- Путин: Вся Россия и её многонациональный народ поддерживает героев СВО
- Министр обороны и глава Генштаба доложили Путину о ходе СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru