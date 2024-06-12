Макрон: Возможная победа Ле Пен на выборах станет проблемой для Франции и ЕС

Возможная победа крайне правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на выборах во французский парламент станет проблемой как для Франции, так и для Евросоюза. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

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По его словам, необходимо предупредить электорат, что в случае прихода к власти крайне правых, возвращение к проводимой в настоящее время политике «будет невозможно».

«Политика «Национального объединения» в отношении Украины отличается от той, которой следуем мы... Они всегда двусмысленно относились к России, и я думаю, что это проблема для Европы и для Франции», - указал президент Франции.

Ранее Макрон заявил, что не намерен покидать пост президента, независимо от результата внеочередных парламентских выборов, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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