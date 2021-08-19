Путин и Макрон провели переговоры по ситуации в Афганистане

Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в четверг провели телефонные переговоры, посвященные ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, президенты подробно обсудили обстановку в Афганистане после смены власти и захваты страны боевиками запрещенного в России движения "Талибан". Стороны особо подчеркнули важность сохранения безопасности населения, а также решения "неотложных гуманитарных задач".

Путин и Макрон также договорились продолжать совместные усилия по решению обозначенных проблем в рамках Совбеза ООН и Группы двадцати. Главы стран намерены помогать Афганистану установить "мир и стабильность".

Кроме того, стороны обсудили переговоры по иранской ядерной сделке, ситуацию в Донбассе и Нагорном Карабахе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПутинЭммануэль МакронАфганистан
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