Путин и Макрон провели переговоры по ситуации в Афганистане
Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в четверг провели телефонные переговоры, посвященные ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По данным пресс-службы, президенты подробно обсудили обстановку в Афганистане после смены власти и захваты страны боевиками запрещенного в России движения "Талибан". Стороны особо подчеркнули важность сохранения безопасности населения, а также решения "неотложных гуманитарных задач".
Путин и Макрон также договорились продолжать совместные усилия по решению обозначенных проблем в рамках Совбеза ООН и Группы двадцати. Главы стран намерены помогать Афганистану установить "мир и стабильность".
Кроме того, стороны обсудили переговоры по иранской ядерной сделке, ситуацию в Донбассе и Нагорном Карабахе.
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