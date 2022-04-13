Макрон: Путин с уважением относится к Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин «уважает Францию и выделяет ее среди других западных стран». Об этом он сообщил в интервью журналу Le Point.

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Он также отмечает, что стороны Франции и России давно ведут диалог, и этот «диалог всегда требовательный и откровенный».

Ранее Макрон неоднократно заявлял о необходимости уважения в отношении России и российского народа. «Для общеевропейской безопасности диалог с Москвой необходим. Ведь без России построить прочный мир невозможно», - считает президент Франции.

В настоящий момент во Франции проходят выборы президента. После подсчёта 100% голосов в первом туре выяснилось, что баллотирующегося на второй срок французского лидера поддержали 27,84% французов, за Ле Цен - 23,15% избирателей. Оба кандидата вышли во второй тур.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинЭммануэль Макрон
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