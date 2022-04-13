Макрон: Путин с уважением относится к Франции

Он также отмечает, что стороны Франции и России давно ведут диалог, и этот «диалог всегда требовательный и откровенный».

Ранее Макрон неоднократно заявлял о необходимости уважения в отношении России и российского народа. «Для общеевропейской безопасности диалог с Москвой необходим. Ведь без России построить прочный мир невозможно», - считает президент Франции.

В настоящий момент во Франции проходят выборы президента. После подсчёта 100% голосов в первом туре выяснилось, что баллотирующегося на второй срок французского лидера поддержали 27,84% французов, за Ле Цен - 23,15% избирателей. Оба кандидата вышли во второй тур.

