Макрон собрался в Россию

Французский президент Эммануэль Макрон озвучил планы посетить Россию в ближайшее время. Об этом он сообщил в Twitter.

«Доверительный диалог, начатый с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, в том числе таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы продвигаемся вперёд, и я скоро отправлюсь в Россию», — сообщид Макрон.

Напомним, в ходе видеоконференции 26 июня президент России Владимир Путин предложил Эммануэлю Макрону посетить Россию с полноформатным визитом, отмечает RT.

