Макрон собрался в Россию
Французский президент Эммануэль Макрон озвучил планы посетить Россию в ближайшее время. Об этом он сообщил в Twitter.
«Доверительный диалог, начатый с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, в том числе таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы продвигаемся вперёд, и я скоро отправлюсь в Россию», — сообщид Макрон.
Напомним, в ходе видеоконференции 26 июня президент России Владимир Путин предложил Эммануэлю Макрону посетить Россию с полноформатным визитом, отмечает RT.
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